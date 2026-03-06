MAGAZİN

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un Instagram'daki pozları şaşırttı! Kimse inanamadı

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı sezona damga vuran Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Sadakat Albora' karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu Gonca Cilasun başarılı oyunculuğuyla göz dolduruyor. Gonca Cilasun şimdi de sosyal medyadaki pozlarıyla gündeme geldi. Ünlü ismin pozlarını görenler inanamadı.

Öznur Yaslı İkier

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Sadakat Albora' karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu Gonca Cilasun dizideki performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun un Instagram daki pozları şaşırttı! Kimse inanamadı 1

Uzak Şehir'de otoriter bir hanımağa olan Gonca Cilasun'un cesur pozları kısa sürede gündem oldu.

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun un Instagram daki pozları şaşırttı! Kimse inanamadı 2

Usta oyuncunun peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun un Instagram daki pozları şaşırttı! Kimse inanamadı 3

Gonca Cilasun için sosyal medyada; 'Daha genç görünüyor', 'Bu Sadakat olamaz', 'Başka biri sanki', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun un Instagram daki pozları şaşırttı! Kimse inanamadı 4

Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir Gonca Cilasun
