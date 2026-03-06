Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un Instagram'daki pozları şaşırttı! Kimse inanamadı

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Sadakat Albora' karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu Gonca Cilasun dizideki performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Uzak Şehir'de otoriter bir hanımağa olan Gonca Cilasun'un cesur pozları kısa sürede gündem oldu.

Usta oyuncunun peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Gonca Cilasun için sosyal medyada; 'Daha genç görünüyor', 'Bu Sadakat olamaz', 'Başka biri sanki', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.