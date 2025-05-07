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Sütyen-ceket kombini! Helin Kandemir'in tarzına yorum yağdı

Son dönemin popüler isimlerinden Helin Kandemir katıldığı galadaki tarzıyla dikkat çekti. Sütyen-ceket kombiniyle dikkat çeken oyuncunun ceketi dile düştü.

Sütyen-ceket kombini! Helin Kandemir'in tarzına yorum yağdı
Kubra Akalın

Son yılların en dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Helin Kandemir, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle büyük beğeni toplamıştı.

Duy Beni, Kağıt Ev, Bir Litre Gözyaşı, Kağıt Ev gibi dizilerde rol alan yetenekli oyuncu son olarak ise Netflix dizisi İstanbul Ansiklopedisi ile dikkat çekti.

Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla gündeme gelen Kandemir son olarak Aşkın Yüzü filminin galasındaydı.

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“Aşkın Yüzü” Filminde başrolü paylaşan Helin Kandemir'in mini etek, sütyen-ceket kombini dikkat çekti. Bir kısım oyuncunun sade görünümüne çok beğenirken bir kısım ise Kandemir'in üzerine bol gelen ceketiyle dile düştü.

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Sosyal medyada Helin Kandemir'i görenler "Ceket 3 beden büyük", "Ceketin koluna bakmaktan kıza bakamadım", "Ya o ceket ne kolu sarkmış yakası kaymış" yorumlarında bulundu.

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Helin Kandemir Helin Kandemir dizileri
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