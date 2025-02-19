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Sütyenli tarzı sansürlenmişti! Aleyna Tilki'nin davet seçimi gözden kaçmadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.02.2025 07:30
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Aleyna Tilki'nin pembe sütyenli seçimi X'te önce kısıtlanıp ardından da 'müstehcenlik' sebebiyle kaldırılmıştı. Aleyna Tilki bu olaydan bir gün sonra değişen stiliyle dikkat çekti.

Sütyenli tarzı sansürlenmişti! Aleyna Tilki'nin davet seçimi gözden kaçmadı

Ünlü şarkıcı 24 yaşındaki Aleyna Tilki katıldığı bir davette tarzı ve açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Geceye pembe sütyeni, beyaz hırkası ve kot pantolonu ile katılan Tilki'nin kıyafet seçimi yine sosyal medyada gündem oldu.

Tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Aleyna Tilki, davette taktığı pırlanta kemerle de dikkat çekti. Şarkıcı, "Böyle kot tişört çıkıyorum. Bugüne özel, her zaman göremezsiniz" diyerek güldürdü.

Ancak bu sefer sosyal medya uygulaması X'ten şaşırtan bir karar geldi.

Bekleyenim şarkısıyla büyük çıkış yapan Aleyna Tilki'nin pembe sütyenli seçimi X'te önce kısıtlandı sonra 'müstehcenlik' sebebiyle kaldırıldı.

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Gündem olan bu olaydan sonra Aleyna Tilki başka bir davette boy gösterdi. Tilki bu sefer oldukça kapalıydı. Genç şarkıcı beyaz hırkasının düğmelerini kapamış ve beline de başka bir hırka bağlamıştı.

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Aleyna Tilki'nin bu seçimi sosyal medyada dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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