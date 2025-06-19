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Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı’nın yeğeni İstanbul’da evlendi! Davetliler özel jetlerle getirildi

2017'de hayatını kaybeden Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı'nın yeğeni iş insanı Muhammed Kaşıkçı, İstanbul'da görkemli bir düğünle Ürdünlü model ve güzellik kraliçesi Kinaz Hakim'le evlendi. Düğüne, 200 davetli özel jetlerle getirildi.

Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı’nın yeğeni İstanbul’da evlendi! Davetliler özel jetlerle getirildi
Öznur Yaslı İkier

8 yıl önce hayatını kaybeden Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı'ın yeğeni iş insanı Muhammed Kaşıkçı, Ürdünlü model ve güzellik kraliçesi Kinaz Hakim'le İstanbul Boğazı'nda Çırağan Palace Kempinski Otel'de gerçekleştirilen düğünle dünya evine girdi.

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Düğüne, 200 davetli katıldı. Davetlilerin çoğu özel jetlerle İstanbul'a taşındı. Kinaz Hakim, düğünde Lübnanlı tasarımcı Saeed Kobeissi'nin iki gelinliğini seçti.

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Beyaz konseptinin hakim olduğu düğünde, masalar beyaz çiçek ve süslemelerle donatıldı.

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Bu özel düğünden kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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