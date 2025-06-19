Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı’nın yeğeni İstanbul’da evlendi! Davetliler özel jetlerle getirildi

8 yıl önce hayatını kaybeden Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı'ın yeğeni iş insanı Muhammed Kaşıkçı, Ürdünlü model ve güzellik kraliçesi Kinaz Hakim'le İstanbul Boğazı'nda Çırağan Palace Kempinski Otel'de gerçekleştirilen düğünle dünya evine girdi.
Düğüne, 200 davetli katıldı. Davetlilerin çoğu özel jetlerle İstanbul'a taşındı. Kinaz Hakim, düğünde Lübnanlı tasarımcı Saeed Kobeissi'nin iki gelinliğini seçti.
Beyaz konseptinin hakim olduğu düğünde, masalar beyaz çiçek ve süslemelerle donatıldı.
Bu özel düğünden kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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