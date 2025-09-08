Sydney Sweeney, Christy filmindeki performansıyla gündemde! 13 kiloyu nasıl aldı?

27 yaşındaki Hollywood yıldızı Sydney Sweeney, merakla beklenen Christy adlı biyografik filmde ringlerin unutulmaz ismi Christy Martin’i canlandırdı. Toronto Film Festivali’nde gerçekleşen dünya prömiyerinde dakikalarca ayakta alkışlanan oyuncu, sahnede gözyaşlarını tutamadı.

Dünya prömiyerinde dakikalarca ayakta alkışlanan filmde Sweeney, rolünün fiziksel ve duygusal zorluklarını anlattı.

Karakterine hazırlanırken yaklaşık 13 kilo alarak, üç ay boyunca günde üç antrenmanla boks, kondisyon ve ağırlık çalışmaları yaptı.

Oyuncu, bu süreçte beslenme düzenini de değiştirdiğini ve yoğun bir diyet programı uyguladığını belirtti. Ünlü oyuncu, diyetinde bolca Chick-fil-A menüleri, milkshake’ler ve protein içecekleri olduğunu esprili bir şekilde itiraf etti.

Sweeney sahnede, 57 yaşındaki Christy Martin’in yanında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Böylesine güçlü bir kadını tamamen canlandırabilmek inanılmazdı. Kendimi daha da güçlü hissettim, gerçekten ilham vericiydi.”