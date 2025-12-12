MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sydney Sweeney'e açık açık sordu: Göğüslerin gerçek mi?

Euphoria’nın yıldızı Sydney Sweeney, Vanity Fair’deki yalan makinesi testinde “Göğüslerim tamamen doğal, hiçbir estetik yaptırmadım” diyerek yıllardır süren tartışmalara noktayı koydu.

Sydney Sweeney'e açık açık sordu: Göğüslerin gerçek mi?

Euphoria dizisinin yıldızı Sydney Sweeney, Vanity Fair’in ünlü yalan makinesi testi videosunda kariyerinin en direkt sorularından biriyle karşı karşıya kaldı. Housemaid filmindeki rol arkadaşı Amanda Seyfried, oyuncuya açık açık şunu sordu: “Göğüslerin gerçek mi?”

28 yaşındaki Sweeney soruyu anında "Evet!” yanıtını verdi.

Sydney Sweeney e açık açık sordu: Göğüslerin gerçek mi? 1

Seyfried bununla yetinmeyerek, “Peki onlara hiç işlem yaptırdın mı?” diye sorunca Sweeney “Hayır, hiçbir yerime estetik yaptırmadım.” dedi.

Polygraph (yalan makinesi) uzmanı da ünlü oyuncunun doğru söylediğini doğruladı.

Sydney Sweeney e açık açık sordu: Göğüslerin gerçek mi? 2

Ünlü yıldızın göğüsleriyle ilgili konuşması yeni değil. 2023’te Glamour UK’e verdiği röportajda, gençlik yıllarında göğüsleri nedeniyle güvensizlik yaşadığını söylemişti:

“Lisede göğüslerimin büyüklüğünden rahatsız olurdum. 18 olunca küçültme ameliyatı olacağımı söylerdim. “İyi ki yaptırmamışım. Onları seviyorum, onlar benim en yakın arkadaşlarım.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü ilahiyatçıdan çok konuşulacak Rıfat Ilgaz sözleri! Sosyal medya ikiye bölündüÜnlü ilahiyatçıdan çok konuşulacak Rıfat Ilgaz sözleri! Sosyal medya ikiye bölündü
250 gram havyarın fiyatı şoke etti! 'İnsan tuvalete...' 250 gram havyarın fiyatı şoke etti! 'İnsan tuvalete...'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sydney sweeney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.