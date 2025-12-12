Sydney Sweeney'e açık açık sordu: Göğüslerin gerçek mi?

Euphoria dizisinin yıldızı Sydney Sweeney, Vanity Fair’in ünlü yalan makinesi testi videosunda kariyerinin en direkt sorularından biriyle karşı karşıya kaldı. Housemaid filmindeki rol arkadaşı Amanda Seyfried, oyuncuya açık açık şunu sordu: “Göğüslerin gerçek mi?”

28 yaşındaki Sweeney soruyu anında "Evet!” yanıtını verdi.

Seyfried bununla yetinmeyerek, “Peki onlara hiç işlem yaptırdın mı?” diye sorunca Sweeney “Hayır, hiçbir yerime estetik yaptırmadım.” dedi.

Polygraph (yalan makinesi) uzmanı da ünlü oyuncunun doğru söylediğini doğruladı.

Ünlü yıldızın göğüsleriyle ilgili konuşması yeni değil. 2023’te Glamour UK’e verdiği röportajda, gençlik yıllarında göğüsleri nedeniyle güvensizlik yaşadığını söylemişti:

“Lisede göğüslerimin büyüklüğünden rahatsız olurdum. 18 olunca küçültme ameliyatı olacağımı söylerdim. “İyi ki yaptırmamışım. Onları seviyorum, onlar benim en yakın arkadaşlarım.”