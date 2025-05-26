Sydney Sweeney Euphoria’nın 3. sezonuna dair konuştu! Heyecanlandıran sözler

HBO'nun büyük ses getiren gençlik draması Euphoria’nın merakla beklenen üçüncü ve final sezonu için geri sayım sürerken, dizinin yıldız oyuncularından Sydney Sweeney, heyecan verici açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki Sweeney, dizide canlandırdığı karmaşık ve duygusal karakter Cassie hakkında Empire dergisine verdiği röportajda şu sözleri söyledi:

"Kalbimde Cassie için özel bir yer var. Onu çok seviyor ve değer veriyorum. O deli. Pek çok hata yapıyor. Her yönüyle kusurlu ama bunların hepsini sevgiyle yapıyor. Bu, üzücü bir sevgi biçimi de olabilir. Onun kadar deli bir karakteri oynamak gerçekten çok eğlenceli."

Sweeney ayrıca dizinin bir sonraki bölümünde Cassie’nin "daha da çıldıracağını" söyledi.

Sweeney, aynı zamanda dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Sam Levinson ile olan yaratıcı iş birliğinden de bahsetti:

"Sam ile çalışmak harika çünkü senaryoyu okuyorum, onu arıyorum ve 'Hadi daha da çılgınlaştıralım' diyorum. O da 'Tamam, ben varım' diyor. Bu sezon tamamen kontrolden çıkmış durumda."