MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sydney Sweeney Euphoria’nın 3. sezonuna dair konuştu! Heyecanlandıran sözler

Euphoria’daki rolüyle yıldızı parlayan Sydney Sweeney yeni sezon öncesi heyecanlandıran açıklamalar yaptı. Rolü hakkında konuşan oyuncu "O bir deli" dedi.

Sydney Sweeney Euphoria’nın 3. sezonuna dair konuştu! Heyecanlandıran sözler
Kubra Akalın

HBO'nun büyük ses getiren gençlik draması Euphoria’nın merakla beklenen üçüncü ve final sezonu için geri sayım sürerken, dizinin yıldız oyuncularından Sydney Sweeney, heyecan verici açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki Sweeney, dizide canlandırdığı karmaşık ve duygusal karakter Cassie hakkında Empire dergisine verdiği röportajda şu sözleri söyledi:

"Kalbimde Cassie için özel bir yer var. Onu çok seviyor ve değer veriyorum. O deli. Pek çok hata yapıyor. Her yönüyle kusurlu ama bunların hepsini sevgiyle yapıyor. Bu, üzücü bir sevgi biçimi de olabilir. Onun kadar deli bir karakteri oynamak gerçekten çok eğlenceli."

Sweeney ayrıca dizinin bir sonraki bölümünde Cassie’nin "daha da çıldıracağını" söyledi.

highxtar-swedn-1440x1080

Sweeney, aynı zamanda dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Sam Levinson ile olan yaratıcı iş birliğinden de bahsetti:

Ekran görüntüsü 2025-05-26 103839

"Sam ile çalışmak harika çünkü senaryoyu okuyorum, onu arıyorum ve 'Hadi daha da çılgınlaştıralım' diyorum. O da 'Tamam, ben varım' diyor. Bu sezon tamamen kontrolden çıkmış durumda."

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kalça dolgusu kaburgasına çıktı! Yapan doktor tanıdık çıktıKalça dolgusu kaburgasına çıktı! Yapan doktor tanıdık çıktı
Aşkını ilan etti! İşte yeni sevgilisiAşkını ilan etti! İşte yeni sevgilisi

Anahtar Kelimeler:
sydney sweeney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın konuştuğu anlar! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat: Neye uğradığını şaşırdı...

Dünyanın konuştuğu anlar! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat: Neye uğradığını şaşırdı...

Vatandaşa partiler soruldu ama çıkan birinci şaşırttı! Ses getirecek son anket...

Vatandaşa partiler soruldu ama çıkan birinci şaşırttı! Ses getirecek son anket...

5 ilde Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltında!

5 ilde Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltında!

Flaş iddia: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"

Flaş iddia: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.