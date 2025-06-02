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Sydney Sweeney favori yiyecekleri ağızları açık bıraktı! "Yediğim her şey göğüslerime gidiyor"

Euphoria dizisiyle büyük bir üne kavuşan Sydney Sweeney, büyük göğüslerinin sırrının bolca şekerli yiyecek tüketmesi olduğunu söyledi. Favori yiyeceklerini sıralayan oyuncu duyanları şaşırttı.

Sydney Sweeney favori yiyecekleri ağızları açık bıraktı! "Yediğim her şey göğüslerime gidiyor"
Kubra Akalın

ABD'li ünlü oyuncu Sydney Sweeney yıkandığı sudan sabun üretmeye karar verince adından söz ettirmişti. 27 yaşındaki Euphoria yıldızı şimdi de yeni açıklamalarıyla dikkat çekti.

Sydney Sweeney sık sık derin dekolteli elbiselerle göğüslerini sergilemesiyle bilinirken, son olarak The Times ile yaptığı bir röportajda, dikkat çeken fiziğini nasıl elde ettiğini anlattı.

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Oyuncuya göre, büyük göğüslerinin sırrı bolca şekerli yiyecek tüketmesi.

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Beslenme düzeni hakkında konuşurken şaka yollu "Bir çocuk gibi besleniyorum," diyen Sydney Sweeney, favori yiyeceklerinin “cheeseburger, tavuk nugget, tatlı patates kızartması, çikolatalı patates kızartması, paket peynir, sosisli sandviç ve fıstık ezmeli pastırmalı sandviç” olduğunu söyledi.

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Ayrıca evde tatlı yapmayı çok sevdiğini, marshmallow'lu pirinç patlaklı kekler, çikolatalı kurabiyeler ve Nutella’lı brownie’ler yaptığını da belirtti.

“Yediğim her şey göğüslerime gidiyor,” diyen Sydney Sweeney duyanları şaşırttı.

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