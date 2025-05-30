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Sydney Sweeney hayranları isteyince bunu da yaptı! Yıkandığı sudan üretip satıyor

Euphoria’daki rolüyle yıldızı parlayan Sydney Sweeney bu defa bambaşka bir olay ile gündeme geldi. Güzel oyuncunun geçtiğimiz aylarda bir reklam filminde banyo yaptığı sahne sosyal medyada viral olmuştu. Görüntülerin ardından bazı hayranları, “O suyu satın alabilir miyiz?” gibi yorumlar yapmıştı. Sydney Sweeney hayranları isteyince bunu da yaptı...

Sydney Sweeney hayranları isteyince bunu da yaptı! Yıkandığı sudan üretip satıyor
Öznur Yaslı İkier

Hollywood’un gözde yıldızlarından Sydney Sweeney, bu kez kırmızı halıyla ya da cesur rolleriyle değil, hayranlarını hem şaşırtan hem de güldüren sıra dışı bir ürünle gündeme geldi.

Yıldız oyuncu, doğrudan kendi banyo suyundan üretildiği belgelenen 5.000 adet sabun barını, doğal içerikli erkek bakım ürünleri markası Dr. Squatch iş birliğiyle piyasaya sürdü.

Sydney Sweeney

Her sabun, Sydney’nin banyo yaptığı sudan üretildiğini belgeleyen sertifikayla birlikte satışa çıktı.

TALEP FAZLA

Talep çok olunca da sabun üretimine hız kazandırıldı. Bunun üzerine Sydney Sweeney, talebe yetişebilmek için günde bir kaç kez yıkanmaya başladı.

banyo

Sydney Sydney, bu konuda şunları söyledi; "Hayranlarım, banyo suyumdan sabun istemeye başlayınca iki seçeneğin vardı; ya görmezden gelecektim ya da sabun yapacaktım. En güzel şekliyle tuhaf bir durum."

Mynet'in Sesi
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