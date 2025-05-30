Sydney Sweeney hayranları isteyince bunu da yaptı! Yıkandığı sudan üretip satıyor

Hollywood’un gözde yıldızlarından Sydney Sweeney, bu kez kırmızı halıyla ya da cesur rolleriyle değil, hayranlarını hem şaşırtan hem de güldüren sıra dışı bir ürünle gündeme geldi.

Yıldız oyuncu, doğrudan kendi banyo suyundan üretildiği belgelenen 5.000 adet sabun barını, doğal içerikli erkek bakım ürünleri markası Dr. Squatch iş birliğiyle piyasaya sürdü.

Her sabun, Sydney’nin banyo yaptığı sudan üretildiğini belgeleyen sertifikayla birlikte satışa çıktı.

TALEP FAZLA

Talep çok olunca da sabun üretimine hız kazandırıldı. Bunun üzerine Sydney Sweeney, talebe yetişebilmek için günde bir kaç kez yıkanmaya başladı.

Sydney Sydney, bu konuda şunları söyledi; "Hayranlarım, banyo suyumdan sabun istemeye başlayınca iki seçeneğin vardı; ya görmezden gelecektim ya da sabun yapacaktım. En güzel şekliyle tuhaf bir durum."