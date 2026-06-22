Sydney Sweeney ve Scooter Braun sokakta aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

Euphoria dizisinin üçüncü sezonundaki erotik sahneleriyle tepkiler alan Sydney Sweeney, Avustralya'da sevgilisi Scooter Braun ile romantik anlar yaşarken görüntülendi.

Çift, Sydney sokaklarında yaptıkları keyifli yürüyüş sırasında samimi halleriyle dikkat çekti. Bir ara 28 yaşındaki Sweeney, Braun'un kollarına atlayarak ona sıkıca sarıldı. Oyuncunun kolları ve bacakları tamamen sevgilisini sararken ortaya romantik görüntüler çıktı.

Sweeney, rahat bir kombin tercih ederek açık mavi sweatshirt, soluk renkli kot pantolon ve spor ayakkabılar giydi. Beyaz-mavi şapkası ve güneş gözlüğüyle yüzünü kısmen gizleyen yıldızın sarı saçları ise omuz hizasında düz şekilde bırakılmıştı.

45 yaşındaki eski menajer Scooter Braun da koyu mavi sweatshirt, sarı şort ve beyaz spor ayakkabılarla benzer bir tarz sergiledi. Braun, ters takılmış beyzbol şapkası ve güneş gözlüğü kullandı.

Sweeney, şu sıralar 1979 yapımı anime serisi Mobile Suit Gundam'dan uyarlanan canlı aksiyon filmi Gundam için Avustralya'da çekim yapıyor. Yapım, askeri bilim kurgu temalı bir drama olarak tanımlanıyor.