MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sydney Sweeney yine soyundu! Markasını tanıttı

Son dönemde ne yapsa gündeme gelen oyuncu Sydney Sweeney kendi iç çamaşırı markasını kurdu. Oyuncu markasının tanıtımı için ise cesur pozlar vermeye devam ediyor.

Sydney Sweeney yine soyundu! Markasını tanıttı

Ünlü oyuncu Sydney Sweeney, geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü iç çamaşırı markası SYRN için en iddialı tanıtım çalışmasına imza attı. Oyuncu markası için sınırları zorluyor.

Sosyal medyada paylaşılan yeni reklam filminde Sweeney, kırmızı crop topunu çıkararak beyaz sütyenini sergiledi.

Reklam filminde üzerinde “Marry Me Fly Free” yazılı kırmızı crop'u çıkaran 28 yaşındaki yıldız, geniş askılı ve ortası detaylı beyaz bir sütyenle kamera karşısına geçti. Sevgililer Günü konsepti taşıyan çekimlerde Sweeney’in bir market içinde poz verdiği görüldü.

Oyuncu ayrıca kırmızı şortunu da çıkararak beyaz boxer tarzı şortuyla dikkat çekti.

Sydney Sweeney yine soyundu! Markasını tanıttı 1

Instagram paylaşımında “Gece yarısı atıştırmalığı için köşe başındaki markette buluşalım” notunu düşen Sweeney, markasının yeni “Playful” koleksiyonunun 17 Şubat’ta satışa çıkacağını duyurdu.

Sydney Sweeney yine soyundu! Markasını tanıttı 2

Sweeney daha önce verdiği röportajlarda markayı kurma amacını, “Kadınların kendileri için giydiği, özür dilemeden ve açıklama yapmadan kendini iyi hissettiği tasarımlar yaratmak istedim” sözleriyle açıklamıştı.

Sydney Sweeney yine soyundu! Markasını tanıttı 3


SYRN’in, Kim Kardashian’ın Skims’i ve Rihanna’nın Savage x Fenty markasıyla rekabet etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son bölüme damga vurdu! "Bu nasıl sahne?"Son bölüme damga vurdu! "Bu nasıl sahne?"
Yeni yaşa özel bikinili pozlar! Beğeni yağdıYeni yaşa özel bikinili pozlar! Beğeni yağdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.