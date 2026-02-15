Sydney Sweeney yine soyundu! Markasını tanıttı

Ünlü oyuncu Sydney Sweeney, geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü iç çamaşırı markası SYRN için en iddialı tanıtım çalışmasına imza attı. Oyuncu markası için sınırları zorluyor.

Sosyal medyada paylaşılan yeni reklam filminde Sweeney, kırmızı crop topunu çıkararak beyaz sütyenini sergiledi.

Reklam filminde üzerinde “Marry Me Fly Free” yazılı kırmızı crop'u çıkaran 28 yaşındaki yıldız, geniş askılı ve ortası detaylı beyaz bir sütyenle kamera karşısına geçti. Sevgililer Günü konsepti taşıyan çekimlerde Sweeney’in bir market içinde poz verdiği görüldü.

Oyuncu ayrıca kırmızı şortunu da çıkararak beyaz boxer tarzı şortuyla dikkat çekti.

Instagram paylaşımında “Gece yarısı atıştırmalığı için köşe başındaki markette buluşalım” notunu düşen Sweeney, markasının yeni “Playful” koleksiyonunun 17 Şubat’ta satışa çıkacağını duyurdu.

Sweeney daha önce verdiği röportajlarda markayı kurma amacını, “Kadınların kendileri için giydiği, özür dilemeden ve açıklama yapmadan kendini iyi hissettiği tasarımlar yaratmak istedim” sözleriyle açıklamıştı.