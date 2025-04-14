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“Tablet reis” olarak tanınan Onurcan Güzel değişimiyle gündemdeydi! Cinsiyet değiştireceği iddia edildi

İnternetten satın aldığı tablet için çektiği kutu açılış videosuyla sosyal medyada bir dönem viral haline gelip 'Tablet Reis' adıyla ünlenen Onurcan Güzel son haliyle gündeme gelmişti. Değişimiyle çok konuşulan 'tablet reis' cinsiyet değiştirmeye karar verdi.

“Tablet reis” olarak tanınan Onurcan Güzel değişimiyle gündemdeydi! Cinsiyet değiştireceği iddia edildi
Kubra Akalın

Tablet kutusunu açma videosuyla yıllar önce gündeme gelen ve tanınan, kutudan salatalık çıkmasıyla 'Hıyarın tadına bakalım' diyerek sosyal medyanın gündemine damgasını vuran 'Tablet Reis' değişimiyle adından söz ettirmişti.

“Tablet reis” olarak tanınan Onurcan Güzel artık görenler tanıyamıyor. Tarzı, saçları derken eski halinden eser kalmayan Tablet reis aldığı kararla dikkat çekti.

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İnternetin unutulmaz fenomenlerinden biri olan Onurcan, daha önce açıklamasında halasının emekli maaşı ve TikTok'ta canlı yayın açarak çok az bir gelirle geçindiklerini söylemişti. Onurcan, genetik rahatsızlığı nedeniyle de çalışamadığını ifade etmişti.

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Tablet Reis yeniden gündeme geldi sebebi ise aldığı karar.

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ZORBALIĞA MARUZ KALDI

7 saat sürecek bir ameliyata gireceğini belirten Güzel sürekli akran zorbalığına kaldığını açıkladı ve duygularını şu sözlerle dile getirdi:

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"Şuna karar verdim, bu benim hayatım. O yüzden de bir ameliyata giriyorum ve istediğim bedene, istediğim ruha kavuşuyorum. Biliyorum, beni destekleyen abim, halam ve sizler varsınız."

Tablet Reis'in bu açıklamaları sosyal medyada cinsiyet değiştirme ameliyatı olacağı iddialarını beraberinde getirdi. Onurcan Güzel iddialara göre ya cinsiyet değiştirme ameliyatı olacak ya da yüzünün tamamen değişeceği bir estetik ameliyata girecek...

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Anahtar Kelimeler:
cinsiyet değiştirme
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