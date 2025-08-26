MAGAZİN

Taciz iddiaları ve ifşalar ülke gündemine oturmuşken şarkıcı Simge'den üzücü itiraf: "Küçüktüm, korktum, sustum..."

Sanat ve sinema sektöründen bazı isimler son günlerde taciz iddiası skandallarıyla anılıyor. Taciz iddiaları ve ifşaları sonrası ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan paylaşım geldi. Genç şarkıcı paylaşımında, "Hepimiz bir şeyler yaşadık... İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. Çocuktum... Küçüktüm, korktum, sustum... Sustuk..." ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

Son günlerde sosyal medyada bazı kullanıcılar, ünlü isimlerin tacizine uğradıkları iddiasıyla çeşitli ifşalarda bulundu. Gündeme oturan taciz iddiaları sonrası şarkıcı Simge de bir paylaşım yaparak çocukken istismar edildiği itirafında bulundu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI: "İSTİSMARI ÇOCUK YAŞTA MAALESEF YAŞADIM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve "İstismar eden, suç işleyen, can yakan herkes tek tek ortaya çıkacak. Hiçbir kötülük gizlenemeyecek. Kız kardeşlerim! Korkmayın, susmayın" diye seslenen Simge Sağın, şu ifadeleri kullandı;

"KÜÇÜKTÜM, KORKTUM, SUSTUM..."

"Hepimiz bir şeyler yaşadık... İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. Çocuktum... Küçüktüm, korktum, sustum... Sustuk...

Ama artık biliyoruz: Biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı. Artık gün değişti.
İstismar eden, suç işleyen, can yakan herkes tek tek ortaya çıkacak. Hiçbir kötülük gizlenemeyecek.

"KIZ KARDEŞLERİM! KORKMAYIN, SUSMAYIN"

Çünkü suskunluk yarayı büyütüyor, ama söz yarayı iyileştiriyor. Artık biz konuşuyoruz. Artık biz susmuyoruz.

Kız kardeşlerim! Korkmayın, susmayın. Bitsin bu karanlık, bitsin bu kötülük. Birlikte olursak ancak son bulacak."

