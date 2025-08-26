Mesut Süre hakkında taciz ifşaları peş peşe patladı! İlişki Testi programından kovuldu! Yapımcıdan açıklama geldi

YouTube'da yayınlanan 'Mesut Süre ile İlişki Testi' programıyla adından söz ettiren ünlü komedyen hakkında taciz iddiaları gündem geldi.

Umarım Annem Dinlemez adlı podcast programının sunucusu Tuluğ Özlü, Mesut Süre ile ilgili kendisine gelen taciz iddialarını sosyal medya üzerinden peş peşe paylaştı.

YAPIMCIDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bu iddiaların ardından Mesut Süre’nin bağlı olduğu İda İletişim isimli medya şirketinden açıklama gecikmedi. Programın yapımcısı tarafından yapılan açıklamada;

''İlişki Testi programının yaratıcı yapımcı ekibi olarak, Mesut Süre'yle bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi hesabından duyurmaya söz veriyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Mesut Süre hakkındaki iddialar sosyal medyayı ikiye böldü. Sosyal medyada;

'Hoşçakal Mesut süre, hoşçakal Rabarba. Çok üzgünüm keşke bu kadar leş biri olmasaydın', 'Taciz olaylarında en beklenmedik isim Mesut Süre oldu benim için', 'İsminin bu olaylara karıştığını duyduğum hiç kimseye aynı gözle bakamıyorum', 'Kanıt olmadan böyle suçlamalar alçaklıktır' gibi yorumlar yapıldı.