Taciz ifşaları sürerken Ozan Güven de gündeme geldi! Projeden ayrıldı, sessizliğini bozdu: Adalate olan inancımı...

Taciz ifşaları sürerken Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için ceza alan Ozan Güven'in adı da yeniden gündeme gelmişti. 7 Kocalı Hürmüz müzikalinden 'kendi isteği' ile ayrılan Ozan Güven'den sitemkâr paylaşım geldi.

Taciz ifşaları sürerken Ozan Güven de gündeme geldi! Projeden ayrıldı, sessizliğini bozdu: Adalate olan inancımı...
Kubra Akalın

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası alan oyuncu Ozan Güven, taciz ifşaları sırasında gündeme geldi. '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinde başrolde yer alacakken sektörde iş bulması sebebiyle eleştirilen Ozan Güven daha sonra projeden ayrıldı.

Yapılan açıklamada "7 Kocalı Hürmüz Müzikali kadrosunda yer alan sanatçımız Ozan Güven, son günlerde yaşanan tartışmaların projeye ve ekip ruhuna zarar vermemesi adına projeden affını talep etmiştir. Ozan Güven'e bugüne kadar gösterdiği emek ve katkılar için teşekkür ederiz. 7 Kocalı Hürmüz Müzikali'ni siz değerli seyircilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dendi.

"SABIR SEN NE GÜZEL HEDİYEYMİŞSİN"

Ozan Güven günler sonra bıraktığı sosyal medya hesabına geri döndü. Bir paylaşım yaparak sessizliğini bozan Güven şunları yazdı:

"Adalete olan inancımı kaybetmeden beklemek, durmak, susmak. Sabır sen ne güzel hediyeymişsin. Kimileri, birilerinin içeri girmesini istiyor. Kimileri de içerideki sevdiklerinin bırakılmasını. Umarım kazandıklarınız kaybettiklerinize değer."

Ozan Güven paylaşımındaki yorumları da kısıtladı.

Ozan Güven
