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Tahliye edilen Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama geldi! Son hali dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.02.2025 07:37
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Malta’da verdiği konser sırasında, sahne arkasındaki LED ekrana yansıtılan yasa dışı bahis sitesi reklamı sebebi ile başlatılan soruşturmada tutuklanmıştı. 20 Şubat'ta tahliye edilen Durmaz'dan ilk açıklama geldi. Durmaz'ın son hali dikkat çekti.

Tahliye edilen Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama geldi! Son hali dikkat çekti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanıdığımız Kerimcan Durmaz, Malta’da verdiği konser sırasında, sahne arkasındaki LED ekrana yansıtılan yasa dışı bahis sitesi reklamı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 8 Ocak 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

Sosyal medya fenomeninin yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği belirtilerek, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.

20 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz tahliye edildi. Tahliyesinin ardından, güncel durumu merak edilen Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama geldi.

Kerimcan Durmaz, "Selamlar. Benim yüzüm biraz gülüyor. Biraz hasret giderdik bizimkilerle. Annem, babam, arkadaşlarım, ablalarımla. İnanılmaz bir özlem içerisindeydim herkese karşı. Dün geceden beri ayrılamadık. Kopamıyoruz. Size de çıktığımı iyi olduğumu duyurmak için paylaşım yapmak istedim" dedi.

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"BİRAZ ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Sağlığından da bahseden Durmaz, "Bu sürecin benden götürdüğü ve bana getirdiği çok şey oldu. Getirdiklerini konuşmak için önce götürdüklerini tedavi etmem lazım. Biraz zamana ihtiyacım var" dedi.

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YORUM YAĞDI

Kerimcan Durmaz'ın son hali de dikkatlerden kaçmadı. Durmaz için 'sakallar yakışmış', 'çökmüş resmen', 'saçları beyazlamış kıyamam', 'konuşması bile değişmiş' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Kerimcan Durmaz
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