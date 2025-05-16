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Tahliye edilmişti! Rapçi Sansar Salvo hastaneye yatırıldı

Babasına yönelik şiddet gerekçesiyle hapse giren ünlü rapçi Sansar Salvo, tahliye sonrası hastanede tedaviye başladı. Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekin Can Arslan, 14 Mayıs’ta Fransız Lape Hastanesi’nde kendi isteğiyle yatış yaptı.

Tahliye edilmişti! Rapçi Sansar Salvo hastaneye yatırıldı
Öznur Yaslı İkier

Rap camiasında "Sansar Salvo" olarak tanınan Ekin Can Arslan, babası Gazi Arslan’ı darbetmiş, bu nedenle cezaevine girmişti. Ünlü rapçi, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Sansar Salvo, hastaneye yatma kararı aldı.

BABASINA ŞİDDET UYGULAMIŞTI

Bir süredir ailesinin vesayeti altında bulunan Arslan, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaştığı ve babasına şiddet uyguladığı görüntülerle gündeme gelmişti. Bu görüntülerin ardından "üst soya karşı basit kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanan Arslan, geçtiğimiz hafta Anadolu Adliyesi’nde hâkim karşısına çıktı.

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OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada konuşan baba Gazi Arslan "O gün saat akşam 8-9 civarı eve geldi. Sanığın kiralarını ben alırım daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını oturmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu. Göğsüme doğru 3-4 yumruk yedim. Sonra komşular kapıyı çaldı. Kendisi o sırada videoya almış. Daha sonra sanık evden ayrıldı. Ben oğlumdan şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, Ekin Can Arslan’ı “üst soya karşı basit yaralama” suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tutukluluk süresi ve delillerin toplanmış olması gerekçesiyle tahliyesine karar verilirken, cezada takdiri indirim uygulanarak 7 ay 15 güne düşürüldü. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRMEYE BAŞLADI

Tüm bu yaşananların ardından ünlü rapçi Sansar Salvo, hastaneye yatma kararı aldı. 14 Mayıs'ta Fransız Lape Hastahanesi'inde tedavi görmeye başlayan rapçinin bu kararını, annesi duyurdu.

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Anne Arzu Girgin'in açıklaması şöyle:
"Rap müzikte "Sansar Salvo" mahlası ile tanınan evladım Ekincan Arslan hakkında, gerçekliği olmayan paylaşımları önlemeyi teminen anne sıfatımla ikinci bilgilendirmemdir. 'Sansar Salvo', 1990'lı yıllarda "barış, kardeşlik, dostluk, haksızlıklara müzikle farkındalık yaratmak" temeliyle başlayan Türkçe rap müziğinin sayılı temel kurucularından Fuat'ın bir konserinde "Ben de bu adam gibi olacağım." hayranlığıyla yaşam hedefini bulduğunu kendisi televizyon kanallarında "Türkçe Rap Belgeseli"nde belirtmiştir. Bu kere, müziğine önem verip, şahsına saygı duyduğumuz Fuat'ın sosyal medya platformlarından (can Fuat abisinin uygunluğuyla) işbu duyurunun yapılmasını istemiştir.

Bu bağlamda, Ekincan Arslan'ın, tutkuyla yaptığı rap müziğe ve koşulsuz seven dinleyicilerine kavuşmak için, Fransız Lape Hastahanesi'inde 14 Mayıs 2025 tarihinde, kendi isteğiyle tedaviye başladığını ifade ederim. Sansar Salvo, kendisini koşulsuz sevenleriyle, bizimle, bu zorluğu da aşacaktır ve şüphesiz ki 'Allah dağına göre kar vermektedir.'"

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Anahtar Kelimeler:
Sansar Salvo intihar
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