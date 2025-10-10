MAGAZİN

Tahliyesinin hemen ardından yakalama kararı çıkarılmıştı! Ayşe Barım hakkında yeni karar

Gezi Parkı olaylarına ilişkin tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmişti. Hastanede tedavi altında olan Ayşe Barım'ın acil olarak ameliyata alınacağı öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

ID İletişimin sahibi menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı'nın planlayıcısı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliyesine karar vermişti.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Sadece 1 gün dışarıda kalan Ayşe Barım’ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına savcılık itiraz etti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de Ayşe Barım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Karar verildiği gün hastanede olan ünlü menajer için sağlık durumu yerinde olmadığı için her 24 saatte bir tedavisinin devam etmesi için hakkında yeniden “infazın ertelenmesi” için avukatlarının karar aldırdığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hastane odasının önünde güvenlik güçlerinin beklediği Barım’ın pazartesi günü açık kalp ameliyatı olacağı öğrenildi.

