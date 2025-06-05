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Tam 30 kilo verdi! Ata Demirer 'Başka sırrım yok' diyerek nasıl zayıfladığını anlattı

Ünlü komedyen ve müzisyen Ata Demirer son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Değişimiyle adından sıkça söz ettiren ünlü isim bu defa Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan ünlü isim 'Başka sırrım yok' diyerek nasıl zayıfladığını anlattı.

Tam 30 kilo verdi! Ata Demirer 'Başka sırrım yok' diyerek nasıl zayıfladığını anlattı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü komedyen Ata Demirer yeni görüntüsüyle takipçilerinden tam not alıyor. Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk olan ünlü isim zayıflama sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu.

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'BAŞKA SIRRIM YOK'

30 kilo verdiğini dile getiren ünlü komedyen, nasıl zayıfladığını anlatırken diyetisyenlere takılmayı ihmal etmedi: “Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğle-akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok” dedi.

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Ata Demirer'in son haline sosyal medyada; 'çok iyi görünüyor', 'gençleşti resmen', 'helal olsun', 'adan başardı' gibi yorumlar yapıldı.

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‘YEŞİLÇAM’IN BİZE ATTIĞI EN BÜYÜK KAZIK…’

Yeşilçam'ın kodlarından bahseden komedyen, “Yeşilçam’ın bize attığı en büyük kazık güzel kızların iyi insanlar olduğunu düşünmemizdir. Belgin Doruk çok iyi bir karakterdir, Ayşecik her zaman çok iyidir. İşte biz Belgin Doruk gibi yüzü güzel kızların çok iyi olduğuna inandığımız için bize çok fena şeyler yaptılar (gülüyor). Yeşilçam’ın kodları var, o kodlar bizim içimize girmiş durumda. Biz şu an hala film yaparken o kodları istemeden kullanıyoruz” açıklamasını yaptı.

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‘BENİM İŞİM GÖZLEMLEMEK’

Ata Demirer, “Her şeyin bu kadar çabuk tüketilmesi için ne diyeceksin?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Çağ… Çabuk ve hızlı. 16-17 yaşındaki insanlar oradan buradan tanışıp, hemen flört ediyor… Tutucu tutucu “Yahu bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu be...” Hayır, oradan almayacağım ama insan korkuyor. Şu anlamda korkuyor; duygular, aşk… Bizim alıştığımız klişeler, hareket etme yöntemi kalmayacak gibi… Sonra diyorsun yok hala el ele tutuşuyorlar, evleniyorlar. Eski kuşağın hareketlerini devam ettiriyorlar… Benim işim gözlemlemek.”

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‘KOLAY VAZGEÇMEM İNSANDAN’

Demirer, “ Hassas biriyim. Küsüp uzaklaşırım ama söylerim neden küstüğümü. Kalbi kolay onarılacak biri değilim ama kolay da vazgeçmem insandan” dedi ve ekledi: “ Birçok konuda 20 yaşındaki Ata ile aynıyım. Prensipleri olan bir arkadaş, çocukken de öyleydim. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Hata tekrarı ve melankolik tarafları var, seviyor onları, değişmiyor. Ama bence o yüzden genç gösteriyorum, ruhen gencim, çocuk gibiyim. Sağlam atmış zamanında temeli.”

Mynet'in Sesi
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Ata Demirer
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