Tam 30 kilo verdi! Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı

Uzun süredir verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer, esprili bir video ile nasıl zayıfladığını açıkladı. Demirer; "İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz çünkü insan yapıyor, bal yiyoruz çünkü arı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği 30 kilonun ardından uyguladığı beslenme düzeniyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Esprili bir dille nasıl zayıfladığını anlatan Demirer; doğal gıdalara yöneldiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: ''Ben diyetisyen Op. Dr. Faruk Koç. Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina yiyoruz. Et ye doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin.''

'BAŞKA SIRRIM YOK'

Ata Demirer daha önce nasıl zayıfladığına dair yaptığı açıklamada; “Yıllarca diyetisyenlere gittim ama onlarınki bir karne. Yürüyerek verdim, bir de öğle-akşam ekmek yemedim. Başka bir sırrım yok” demişti.

Ata Demirer
