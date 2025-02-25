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Tamer Karadağlı'dan 'çözüm süreci' açıklaması: "Öcalan'ın serbest kalmasını kabul etmiyorum"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.02.2025 22:46
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Az Önce Konuştum programının konuğu oldu. Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı Gezi Parkı'na neden gittiğini ve çözüm süreciyle ilgili düşündüklerini paylaştı. İşte detaylar...

Tamer Karadağlı'dan 'çözüm süreci' açıklaması: "Öcalan'ın serbest kalmasını kabul etmiyorum"

Ekol TV'de ekranlara gelen ve Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum'un konuğu sanatçı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı oldu. Karadağlı, önemli açıklamalarda bulundu.

"BEN GERÇEKTEN ÜÇ BEŞ AĞAÇ İÇİN GİTTİM"

Sunucu Candaş Tolga Işık'ın "Gezi Parkı'na niçin gittiniz?" sorusuna Tamer Karadağlı, "Ben gerçekten üç beş ağaç için gittim. Öyle olmadığını gördüm. Terör örgütü sloganları atan gruplar gördüm ve ben bu grupların yanında durmadım durmayacağım. AVM yapılacaktı. Ne oldu AKM yeniden yapıldı ve eskisinden 10 kat daha işlevsel. Bunu da bizim bakanımız döneminde yaptılar. " dedi.

Karadağlı şunları da ekledi;

"Ben kimseyi aramadım benimle gelin diye. Yarın öbürgün beni de (Gezi Parkı için) ifadeye çağırırlarsa koçlar gibi giderim hiç geri durmam. Hiç pişman değilim. Neye pişman olacağım."

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Candaş Tolga Işık'ın "Çözüm süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Tamer Karadağlı yanıt verdi.

Karadağlı, şunları söyledi;

"Öcalan'ın serbest kalmasını kabul etmiyorum. Bu benim kişisel fikrim. Ben bürokrasiye girdikten sonra şunu çok net gördüm. Bir devlet aklı varmış. Bunu dışardan anlamak mümkün değil. Ben özel sektördeyken bunu istediğim kadar anlamaya çalışayım anlayabilmem mümkün değil. Devletin içine girdiğinizde bunu çok daha net görebiliyorsunuz. 'Devlet aklı başka bir şey. Ben de 1-2 senede devlet aklını özümsedim onu hissediyorum' dersem de yalan olur. Onu hayatını devlete adamış binlerce insanımız var ama başka bir devlet aklı vardır diye düşünüyorum.

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Ben kişisel olarak doğru bulmuyorum. Bir bebek katili, terörist başı olduğunu hala savunuyorum ve buna inanıyorum."

"ÇÖZÜMÜ EN YAKIN ZAMANDA OLACAĞINA İNANIYORUM"

Candaş Tolga Işık'ın "Gelsin mecliste konuşsun önerisini nasıl buluyorsunuz?" sorusuna ise Karadağlı şu yanıtı verdi;

"Benim anladığım bir şey değil. Anlamadığım bir konuda da bir şey söylemek istemem. Ben bunu bu şekilde görüyorum. Tabi ki terör bitmeli. Ülkemizde terörden dolayı 40 yıldır kanayan bir yara var. Çözümü en yakın zamanda olacağına inanıyorum ama devletin üst kademesindeki insanlar bizden çok daha fazla bilgiye sahip."

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Tamer Karadağlı Candaş Tolga Işık
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