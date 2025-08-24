MAGAZİN

Taner Rumeli ve Ceyda Âşık Ankara'da ikinci düğünü yaptı! Damadı havuza attılar

Afili Aşk, Bizim Evin Halleri, İnadına Aşk, Deha gibi projelerle tanınan Taner Rumeli 14 yıldır birlikte olduğu Ceyda Âşık ile ikinci düğünü Ankara'da yaptı. İkiliye sosyal medyada yorum yağarken damadı arkadaşları havuza attı.

Kubra Akalın

Son olarak Deha dizisiyle ekranlarda olan Taner Rumeli, uzun süredir birlikte olduğu Ceyda Âşık ile geçtiğimiz günlerde Âşık’ın memleketi Tekirdağ’da evlenmişti.

Taner Rumeli ve Ceyda Âşık bu hafta da Ankara'da ikinci düğünü yaptı. Çift, bu özel anlarını bir kez daha sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

Rumeli, Nisan ayında nişanlandığı 14 yıllık sevgilisi Ceyda Âşık’la bu akşam memleketi Ankara’da da ikinci bir düğün yaparak mutluluğunu taçlandırdı.

"ACELE ETMESEYDİNİZ" YORUMLARI

Sosyal medyada çiftin 14 yıldır birlikte olmasına ve yeni evlenmesine "Acele etmeseydiniz" yorumları yağdı. Öte yandan çifte mutluluk mesajları da geldi.

Taner Rumeli gecede bol bol göbek atarken arkadaşları tarafından da havuza atıldı.

Taner Rumeli, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda bu yaz evlenmek istediğini söylemiş ve Ceyda Âşık ile tanışma hikayesini anlatmıştı.

Rumeli, “Ceyda diziden beni izleyip hayran olan biriydi. İzmir Alsancak’ta sokakta karşılaştık. Karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi bugünlere kadar geldik" demişti.

