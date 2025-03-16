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Tanyeli entübe edildi! Eşi İlker Sünneli yoğun bakımdan paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.03.2025 11:48
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Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli entübe edildi. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den yeni paylaşım geldi. İlker Sünneli, yoğun bakımdan fotoğraf paylaştı.

Tanyeli entübe edildi! Eşi İlker Sünneli yoğun bakımdan paylaştı

2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli'nin sağlık durumu sevenlerini korkutuyor. Kendisinden günlerdir haber alınamayan Tanyeli'nin entübe edildiği ortaya çıkmıştı.

Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." notunu düşmüştü.

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Tanyeli'nin eşi son paylaşımıyla dikkat çekti. Entübe edilen Tanyeli merak edilirken eşi Instagram hesabından paylaşım yaparak "Mucizeler baktığın her yerdedir." dedi.

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Tanyeli
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