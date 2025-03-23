MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli mezarlıktan paylaştı! "Bugün toprağına eğilip seslendim..."

Uzun süredir kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli, 17 Mart'ta 54 yaşında hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan İlker Sünneli mezarlıktan yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli mezarlıktan paylaştı! "Bugün toprağına eğilip seslendim..."
Kubra Akalın

54 yaşındaki ünlü oryantal Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü yaşamını yitirdi.

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli cenazede "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük" ifadelerini kullanmıştı.

Ekran görüntüsü 2025-03-23 105132

"BELKİ DUYAR KALKARSIN DİYE"

Eşinin ölümüyle zor günler geçiren İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Eşi Tanyeli'nin mezarlığına giden Sünneli yaptığı paylaşımda 'Bugün toprağına eğilip seslendim sana, belki duyar kalkarsın diye' notunu düştü.

Ekran görüntüsü 2025-03-23 105112

ACI TESADÜF

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'nin eski eşini de kanserden kaybettiği ortaya çıkmıştı. Tanyeli bu durumu şu sözlerle ifade etmişti:

"Bizim için çok güzel bir gün. 1.5 yıldır çok zorlu bir mücadeleden geçiyoruz. Ben ona 2 veya 3 kere de 'Git' dedim. Çünkü bu süreci yaşayan için çok zor. Hayatımda ilk defa kendimi düşünür oldum, çok hırçınlaştım, çok öfkeli anlarım oldu. Bu süreci yaşayan kadar yaşayanın yanında olmak da çok, çok ağır bir süreç. Çünkü katlanmak çok zor. Fiziksel olarak değişiyoruz ve bazen ruh hali olarak değişiklikler yaşıyoruz."

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tutuklandığını duyunca paylaştı! "Korkunun..."Tutuklandığını duyunca paylaştı! "Korkunun..."
Şarkıcı Ercan Saatçi serbest kaldı! Adliye çıkışı böyle görüntülendiŞarkıcı Ercan Saatçi serbest kaldı! Adliye çıkışı böyle görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
Tanyeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tarihe geçecek karar: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Tarihe geçecek karar: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

İmamoğlu tutuklandı! CHP'den art arda açıklamalar

İmamoğlu tutuklandı! CHP'den art arda açıklamalar

Şarkıcı Ercan Saatçi serbest kaldı! Adliye çıkışı böyle görüntülendi

Şarkıcı Ercan Saatçi serbest kaldı! Adliye çıkışı böyle görüntülendi

İBB soruşturmasında kritik isimler serbest bırakıldı!

İBB soruşturmasında kritik isimler serbest bırakıldı!

Yavaş'ı hedef aldılar! Mitingdeki konuşması sonrası Van'dan hamle geldi

Yavaş'ı hedef aldılar! Mitingdeki konuşması sonrası Van'dan hamle geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.