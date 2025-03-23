Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli mezarlıktan paylaştı! "Bugün toprağına eğilip seslendim..."

54 yaşındaki ünlü oryantal Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü yaşamını yitirdi.

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli cenazede "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük" ifadelerini kullanmıştı.

"BELKİ DUYAR KALKARSIN DİYE"

Eşinin ölümüyle zor günler geçiren İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Eşi Tanyeli'nin mezarlığına giden Sünneli yaptığı paylaşımda 'Bugün toprağına eğilip seslendim sana, belki duyar kalkarsın diye' notunu düştü.

ACI TESADÜF

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'nin eski eşini de kanserden kaybettiği ortaya çıkmıştı. Tanyeli bu durumu şu sözlerle ifade etmişti:

"Bizim için çok güzel bir gün. 1.5 yıldır çok zorlu bir mücadeleden geçiyoruz. Ben ona 2 veya 3 kere de 'Git' dedim. Çünkü bu süreci yaşayan için çok zor. Hayatımda ilk defa kendimi düşünür oldum, çok hırçınlaştım, çok öfkeli anlarım oldu. Bu süreci yaşayan kadar yaşayanın yanında olmak da çok, çok ağır bir süreç. Çünkü katlanmak çok zor. Fiziksel olarak değişiyoruz ve bazen ruh hali olarak değişiklikler yaşıyoruz."