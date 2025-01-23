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“Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisi Şanlıurfa’da ziyarete açıldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.01.2025 17:46
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Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerinin bir araya getirildiği “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisi, Şanlıurfalı sanatseverlerle buluştu. Ziyeretçiler 20 Şubat’a kadar Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Alper Taş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Ağan ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın’ın katılımlarıyla 23 Ocak’ta “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde ziyarete açıldı. “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisi Bursa ve Kayseri’nin ardından Şanlıurfa’da sanatseverlerle buluşturdu.

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Hâfız Osman (ö. 1698), Sultan III. Ahmed (ö. 1736), Mahmud Celâleddin Efendi (ö. 1829), Sultan II. Mahmud (1839), Kazasker Mustafa İzzet Efendi (ö. 1876), Sâmi Efendi (ö. 1912), Hâmid Aytaç (ö. 1982) gibi üstatlar ile Hasan Çelebi (d. 1937), Ali Toy (d. 1960), Mehmed Özçay (d. 1961), Ferhat Kurlu (d. 1976) gibi günümüzün önemli hattatların eserlerinin yer aldığı Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi, 20 Şubat’a kadar haftanın her günü 9.00- 17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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"ŞANLIURFALILARLA BULUŞTURMANIN HEYECANI İÇERİSİNDEYİZ"

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Yıldız Holding’in sanat koleksiyonunda yer alan geleneksel ve çağdaş sanat eserlerini toplumla buluşturma misyonunu sahiplendiklerini söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın, “‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışımız doğrultusunda İstanbul Çamlıca’daki kampüsümüzde sergilenen, geleneksel ve çağdaş sanatın en nadide örneklerinin bir arada olduğu Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nu bugüne kadar binlerce sanatseverle buluşturduk. İslam Eserleri Koleksiyonumuzda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerini daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankara ve Kayseri’de sanatseverlerin beğenisine sunmuştuk. Bugün de, Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar sergisini Şanlıurfa’nın kadim topraklarıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu kıymetli eserlerin manevi zenginliğini paylaşmak üzere Şanlıurfalı sanatseverleri Arkeoloji Müzesi’ndeki sergimize davet ediyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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