Tarık Akan'ın eşi Acun Günay'dan acı haber! "Büyük aşkıyla buluştu"

2 Eylül 2016'da hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan'ın eşi Acun Günay'dan acı haber geldi.

Nazım Hikmet Vakfı Danışma Kurulu üyesi ve Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Nazım Hikmet Vakfı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Danışma Kurulu üyemiz ve değerli dostumuz Acun Günay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. Paylaşımda "Büyük aşkıyla buluştu" yorumu da yer aldı.

Acun Günay geçtiğimiz yıl Tarık Akan'a dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor işte. Sadece nefes alıyorum... Çok zor geçiyor günler. Zaman ilaçtır diyorlar ama değil. Sanki dün kaybetmiş gibiyim onu. Her şeyimmiş meğer. Gün geçtikçe acı hiç eksilmiyor hep artıyor. Çok zor..."