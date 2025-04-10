MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tarkan'dan tahliye olan gençlerle ilgili paylaşım! "Onların olmaları gereken yer kafesler değil, gökyüzüdür"

Megastar Tarkan, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki eylemlere katılan ve yargılanan üniversite öğrencileriyle ilgili paylaşımda bulundu. 102 gencin tahliye kararına sevinen Tarkan, "Onların olmaları gereken yer kafesler değil, gökyüzüdür" ifadelerini kullandı.

Cansu Akalp

İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanması ardından Saraçhane'deki protesto eylemlerine katılan 139 kişinin yargılandığı dosyada 102 genç hakkında tahliye kararı verilirken, 25 kişinin ev hapsi kaldırıldı.

Tarkan tahliye kararı sonrası sosyal medya hesabından öğrencileri destekleyen bir paylaşım yaptı. Megastar Tarkan, "Tahliye edilen gençler için çok sevindim ve mutlu oldum. Geri kalan masum gençlerin de bir an önce serbest bırakılıp özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Demokrasi ve adalet için mücadele eden gençlerimizle gurur duymalıyız. Onların olmaları gereken yer kafesler değil, gökyüzüdür. Bırakalım yarınlarımıza umut olsunlar, yolumuza ışık tutsunlar." ifadelerini kullandı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı! 'Psikolojisi iyi değil, tedavi görüyor' Şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı! 'Psikolojisi iyi değil, tedavi görüyor'
Bir araya geldiler! 'Zaman geriye aksın'Bir araya geldiler! 'Zaman geriye aksın'

Anahtar Kelimeler:
Başkan Tarkan ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Siirt'te şoke eden olay! Ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

Siirt'te şoke eden olay! Ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler yakalandı

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm"

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm"

G.Saray'da moraller alt üst... Antrenmanda sakatlandı, yıldız isim yok!

G.Saray'da moraller alt üst... Antrenmanda sakatlandı, yıldız isim yok!

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.