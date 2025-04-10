Tarkan'dan tahliye olan gençlerle ilgili paylaşım! "Onların olmaları gereken yer kafesler değil, gökyüzüdür"

İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanması ardından Saraçhane'deki protesto eylemlerine katılan 139 kişinin yargılandığı dosyada 102 genç hakkında tahliye kararı verilirken, 25 kişinin ev hapsi kaldırıldı.

Tarkan tahliye kararı sonrası sosyal medya hesabından öğrencileri destekleyen bir paylaşım yaptı. Megastar Tarkan, "Tahliye edilen gençler için çok sevindim ve mutlu oldum. Geri kalan masum gençlerin de bir an önce serbest bırakılıp özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Demokrasi ve adalet için mücadele eden gençlerimizle gurur duymalıyız. Onların olmaları gereken yer kafesler değil, gökyüzüdür. Bırakalım yarınlarımıza umut olsunlar, yolumuza ışık tutsunlar." ifadelerini kullandı.