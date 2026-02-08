MAGAZİN

Tarkan kızı Liya'ya kavuştu! Kocaman olmuş

Uzun bir aradan sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Tarkan'ın konser maratonu sona erdi. Ailesinden günlerce ayrı kalan Tarkan kızı Liya'ya kavuştu. O anlara ve Liya'nın son haline beğeni yağdı.

Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul’da sevenleriyle buluştu. Biletleri dakikalar içinde tükenen 10 konserlik seri, 4 Şubat gecesi yapılan finalle sona erdi.

Şarkıları, sahnedeki yüksek enerjisi ve zaman zaman sürpriz konuklarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Tarkan’ın İstanbul konserleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Konserleri boyunca sık sık ailesine duyduğu özlemi dile getiren Tarkan, serinin tamamlanmasının ardından ailesinin yanına döndü.

GÜNLER SONRA LİYA’YA KAVUŞTU

Konser maratonunun ardından 8 yaşındaki kızı Liya’ya kavuşan Tarkan, baba-kızın ilk kucaklaşma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Günler sonra yeniden bir araya gelen baba ve kızın samimi görüntüleri takipçilerini duygulandırdı.

Paylaşımda Liya’ya sarılırken “Çok özledim” notunu düşen Tarkan’ın, kızından ilk kez bu kadar uzun süre ayrı kaldığı öğrenildi.

Tarkan'nın kızı Liya'ya sosyal medyada beğeniler gecikmedi.

Tarkan
