Survivor Ogeday Girişken evliliğe ilk adımı attı! Zeynep Yumrutaş ile nişanlandı

Survivor şampiyonlardan Ogeday Girişken sevgilisine evlilik teklif etmişti. Ogeday ve sevgilisi Zeynep Yumrutaş nişan yaptı. Çiftin mutlu gününden bir karesi de paylaşıldı.

Survivor’da iki kez şampiyonluk yaşayarak adını yarışmanın efsaneleri arasına yazdıran Ogeday Girişken, bu kez özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi. Survivor Ogeday, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş ile ilişkisini bir adım ileri taşıdı.

Yaklaşık 2,5 yıldır gözlerden uzak bir birliktelik sürdüren çift, geçtiğimiz aylarda evlilik teklifiyle magazin gündemine gelmişti. Beklenen haber ise kısa süre sonra geldi.

Ünlü isim, sevgilisiyle aile arasında gerçekleşen sade ve samimi bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda resmen ilk adımı attı. Çifte yakın çevrelerinin katıldığı nişan töreninde mutlulukları gözlerinden okundu.

Magazin dünyasında sürpriz olarak karşılanan bu gelişme, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, hayranlarından Ogeday Girişken’e tebrik mesajları yağdı.

