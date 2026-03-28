Tarkan konserlerini peş peşe iptal etti! Yerel yönetim devreye girmişti

Megastar Tarkan, geçtiğimiz ay 7 yıl aradan sonra İstanbul’da sevenleriyle buluştu. Biletleri dakikalar içinde tükenen 10 konserlik seri, 4 Şubat gecesi yapılan finalle sona erdi.
Şarkıları, sahnedeki yüksek enerjisi ve zaman zaman sürpriz konuklarıyla hayranlarına unutulmaz gece yaşatan Tarkan’ın İstanbul konserleri uzun süre gündemdeki yerini korudu.
Konser maratonuna devam eden Tarkan'ın yeni rotası Abu Dhabi'ydi. Yaşanan yeni gelişmeyle birlikte, Tarkan’ın 16 ve 17 Nisan tarihlerinde gerçekleşeceği açıklanan Abu Dabi konserlerinin iptal edildiği açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre Megastar’ın Abu Dabi konseri 27 Kasım 2026 tarihine alındı. Daha önce satın alınan biletlerin ise geçerliliğini koruyacağı belirtildi.
Tarkan konserlerinin iptal olmaması için yerel yönetimin devreye girdiğini de öğrenilmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum