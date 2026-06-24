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Tarkan Reynmen'le bir araya geldi! Sosyal medya yıkıldı

Megastar Tarkan ile Reynmen yeni bir proje için bir araya geldi. Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir şeyler geliyor" ifadelerini kullanırken, Reynmen de daha Tarkan tonlamasıyla paylaştığı videoda "Çok sıkı yeni bir şarkıyla karşınızda olacağım yakında" dedi.

Tarkan Reynmen'le bir araya geldi! Sosyal medya yıkıldı
Öznur Yaslı İkier

Tarkan ve şarkıcı Reynmen, yeni bir şarkı projesi için bir araya geldi. Megastar, konuyla ilgili sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından Reynmen'le çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı ve mesajına "Bir şeyler geliyor" ifadelerini kullandı.

Tarkan mesajına alev emojisi bırakmayı da ihmal etmedi.

REYNMEN'DEN TARKAN TONLAMASIYLA PAYLAŞIM

Reynmen de Tarkan'la bir araya geldiğini, çektiği bir Tarkan tonlaması videosuyla duyurdu. Videonun sonunda Tarkan tarzı bir de öpücük atan Reynmen, şu ifadeleri kullandı:

Tarkan Reynmen le bir araya geldi! Sosyal medya yıkıldı 1

"Merhabalar. Nasılsınız? Bana sorarsanız ben çok iyiyim şu sıralar. Çok sıkı yeni bir şarkıyla karşınızda olacağım yakında. Ay ay ayy! Çok heyecanlı. Hadi görüşmek üzere, çok öpüyorum."

Tarkan Reynmen le bir araya geldi! Sosyal medya yıkıldı 2

Tarkan ve Reynmen buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyada; 'heyecanla bekliyoruz', 'sonunda geliyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Reynmen Tarkan
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