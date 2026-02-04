Ufuk Beydemir Saba Tümer'in uyarısı karşısında şaştı kaldı! Canlı yayındaki o anlar viral oldu

2022 yılında Roma ve İstanbul'da gerçekleşen rüya gibi düğünlerle hayatlarını birleştiren İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir çifti, 2025 yılının Ekim ayında sessiz sedasız boşandı.

Beydemir, ayrılık sonrası özel hayatı ve müzik çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak eski eşine şarkı yazdığı açıklamasıyla çok konuşulan Beydemir, Saba Tümer’in CNBC-e ekranlarında yayınlanan programına konuk olarak samimi itiraflarda bulundu.

Program sırasında müzik listelerini ve popüler şarkıları değerlendiren Ufuk Beydemir, hitap şekli nedeniyle Saba Tümer’in uyarısıyla karşılaştı.

Konuşması sırasında Tümer’e "Saba Hanım" diye hitap eden Beydemir, aldığı yanıtla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Ünlü sunucu, Beydemir’in sözünü keserek, "Bana hanım deme, Saba de" uyarısında bulundu.

Uyarının ardından stüdyoda esprili bir hava oluşurken, Saba Tümer’in Beydemir hakkındaki yorumları dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcıyı çok yakışıklı bulduğunu açıkça dile getiren Tümer, program boyunca Beydemir ile benzer yönlerinin çok fazla olduğunu vurguladı.

İkili arasındaki samimi diyalog kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Saba Tümer'e sosyal medyada; 'resmen yürümüş çocuğa', 'aşırı yakışıklı', 'direkt yürümüş', 'çocuk çok yakışıklı haklı kadın' gibi yorumlar yapıldı.