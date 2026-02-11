Taşacak Bu Deniz 18. bölüm 2. fragman yayınlandı! "Eleni sen şaka mısın?"

TRT1’in Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz, 17. bölümüyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi. 6 Şubat 2026’da yayınlanan son bölümün ardından gözler şimdi Taşacak Bu Deniz 18. bölüm fragmanına çevrildi. Yayınlanan yeni fragmanda dikkat çeken sahneler, karakterler arasındaki gerilimi zirveye taşırken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanında neler var? İşte merak uyandıran o görüntüler…

Taşacak Bu Deniz 18. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Dizinin 2. fragmanında seyirci Eleni'nin yaptıklarına takıldı. Eleni'nin Hicran'a teklifi seyircide "Ne yapyorsun?" yorumlarına sebep oldu.

TAŞACAK BU DENİZ 18. BÖLÜM ÖZETİ

Taşacak Bu Deniz 18. bölüm fragmanında Esme, yaşadığı ayrılığın öfkesini Fırtına Konağı’ndan çıkarırken tüm odağını silahı bulmaya verir. Şerif’ten boşanıp hem ondan hem de Hicran’dan kurtulmak isteyen Esme için artık sevdaluk anlamını yitirir. Adil ise aynı acıyı, keçilerini aç bırakan çobanlarından çıkarır ve Şerif’i yok etmeye odaklanır.

Mesleğini kaybetme tehlikesiyle yüzleşen Oruç, yeni hayatının eşiğindeyken Eleni’nin koşulsuz desteğiyle derinden etkilenir. Aynı zamanda Adil’le birlikte amcasını yönetimden uzaklaştırmak için harekete geçer. Ancak Şerif’in Eleni’ye sunduğu teklif, tüm dengeleri altüst eder.



Amirum Dayı’nın soyun devamı konusundaki baskılarına boyun eğen Adil, sonunda evlenmeye razı olur. Bu karar, köyde büyük bir hareketliliğe neden olurken Adil için uygun bir eş adayı arayışı başlatılır. Esme, Eleni ve Fadime’nin de kışkırtmasıyla kendini tutamaz. Adil’in randevusunu basmaya karar veren Esme’yi, orada gördüğü manzara adeta can evinden vurur.

İşte fragman: