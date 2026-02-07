Taşacak Bu Deniz 18. bölüm fragmanı yayınlandı: "Çok uzadı" yorumları

TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin 6 Şubat 2026 tarihinde yayınlanan 17. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Taşacak Bu Deniz, şimdi de 18. bölüm fragmanıyla merak uyandırıyor. Yayınlanan fragmanda hangi detaylar var? İşte Taşacak Bu Deniz'in 8. bölüm 1. fragmanı...

TAŞACAK BU DENİZ 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taşacak Bu Deniz'in 17. bölümünde Esme, yaşadığı ayrılığın öfkesini Fırtına Konağı’ndan çıkarırken tüm odağını silahı bulmaya verir. Şerif’ten boşanıp hem ondan hem de Hicran’dan kurtulmak isteyen Esme için artık sevdaluk anlamını yitirir. Adil ise aynı acıyı, keçilerini aç bırakan çobanlarından çıkarır ve Şerif’i yok etmeye odaklanır. Amirum Dayı’nın soyun devamı konusundaki baskılarına boyun eğen Adil, sonunda evlenmeye razı olur.

Bu karar, köyde büyük bir hareketliliğe neden olurken Adil için uygun bir eş adayı arayışı başlatılır. Esme, Eleni ve Fadime’nin de kışkırtmasıyla kendini tutamaz. Adil’in randevusunu basmaya karar veren Esme’yi, orada gördüğü manzara adeta can evinden vurur.

TAŞACAK BU DENİZ 18. BÖLÜM FRAGMANI

Taşacak Bu Deniz 18. bölüm fragmanı "Şerif, Adil'i yaktı!" başlığıyla yayınlandı. Fragman, izleyicilere dolu dolu bir bölümün sinyallerini veriyor olsa da izleyiciler fragmanı eleştirdi. Sosyal medyada "Kaç bölümdür silah mevzusu", "Silah mevzusu çok uzadı", "10. bölümden beri silah aranıyor", "Kaç bölümdür silah mevzusu" eleştirileri yapıldı.

İşte Taşacak Bu Deniz 18. bölüm fragmanı: