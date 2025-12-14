Taşacak Bu Deniz'in Ballı'sı Özge Arslan diziden ayrıldı! İmalı paylaşım

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde şaşırtan bir veda yaşandı. Diziye hala kızı olarak dahil olan Ballı karakteri ölerek diziye veda etti.

TAŞACAK BU DENİZ BALLI ÖLDÜ MÜ?

Şerif tarafından vurularak öldürülen Ballı'nın gidişi seyirciyi şoke ederken Ballı karakterini canlandıran Özge Arslan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar kafa karıştırdı.

Taşacak Bu Deniz'in Ballı'sı Özge Arslan, Instagram hesabından 'Ne kadar kötüsünüz' yazan bir paylaşım yaptı. Arslan'ın bu paylaşımı sette sorular olduğu iddiasını beraberinde getirdi.

Oyuncu bununla da kalmadı bir paylaşım daha yaparak "Çürümüş iletişim biçimleri ile hakikat hizanız çarpışmıyor mu?" yazdı.

Diziden apar topar ayrılan oyuncunun paylaşımları sonrası sosyal medyada hem eleştiriler hem de destek mesajları vardı.