Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'a teklif üstüne teklif yağıyor! İlk başrolünü kaptı

“Taşacak Bu Deniz” dizisiyle yıldızı parlayan genç kuşağın gözde ismi Ava Yaman yakaladığı büyük çıkış sayesinde teklif üstüne teklif almaya başladı.

Ava Yaman doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla birlikte ilk başrolünü kaptı. Genç oyuncu, ödüllü yönetmen Hüseyin Eken’in ''Dokunmadan Aşk'' adlı sinema filminin başrol kadın yıldızı olduğu öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Haziranın ilk haftası sete çıkması planlanan filmde Ava Yaman, dokunulma veya başkalarına dokunma korkusu hastalığı olan Haphefobi yüzünden aşka kapılarını kapatan “Su” karakterine hayat verecek.

PARTNERİ DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU

Konya’da çekilecek olan filmde Yaman’ın partnerine “Meram” karakteriyle Demirhan Demircioğlu hayat verecek.

Hüseyin Eken ve Duygu Yonucu’nun yapımcılığını üstlendiği filmde Su ile ona dokunmadan bile sevmesini bilen Meram’ın duygu dolu hikâyesi beyazperdeye taşınacak.