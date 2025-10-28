MAGAZİN

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman yerine ünlü oyuncu düşünülmüş!

“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Eleni rolüne hayat veren Ava Yaman başarılı oyunculuğuyla son günlerde konuşuluyor. Eleni rolü için bakın hangi ünlü oyuncular düşünülmüş...

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolünde olduğu “Taşacak Bu Deniz” dizisi reytinglerde istediği başarıyı yakaladı. Sezona iddialı bir giriş yapan dizinin oyuncuları gündeme geliyor.

Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz’ın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak’ın yönettiği OGM Pictures imzalı dizinin dikkat çeken oyuncularından biri de Ava Yaman.

Ava Yaman hem güzelliği hem başarılı oyunculuğuyla hızlıca popüler oldu. Ava Yaman sosyal medyada konuşulurken ilginç bir iddia gündeme geldi.

TV Mühendisi'nin iddiasına göre Taşacak Bu Deniz'de Eleni'yi canlandıran Ava Yaman yerine Ahsen Eroğlu ve Miray Daner düşünüldü. Ancak son olarak Ava Yaman da karar verildi.

Seyirciler Eleni rolü için Ava Yaman'a karar verilmesinin doğru olduğu yorumlarında bulundu.

Taşacak Bu Deniz
