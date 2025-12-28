MAGAZİN

Taşacak Bu Deniz’in Gökhan’ı Ali Öner nişan attı! Her şeyi sildiler

Taşacak Bu Deniz’de Gökhan karakteriyle dikkat çeken genç oyuncu Ali Öner, özel hayatıyla gündemde. Evlenmeleri beklenen Ali Öner ve Livanur Aydın ayrılık kararı aldı.

Sezonun en çok izlenen dizilerinden Taşacak Bu Deniz'de rol alan oyuncuların özel hayatı gündemde. Son olarak Taşacak Bu Deniz’in Gökhan’ı Ali Öner özel hayatıyla konuşuldu.

Ali Öner kısa süre önce Livanur Aydın ile nişanlanmıştı. Çift, nişan sonrası mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik fotoğraflarla paylaşmıştı.

Taşacak Bu Deniz’de Gökhan karakteriyle dikkat çeken genç oyuncu Ali Öner, Ağustos’ta aile arasında sade bir törenle nişanlandığı sevgilisi Livanur Aydın ile yollarını ayırdı.

İkili, ortak paylaşımlarını ve nişan karelerini tamamen silerken, birbirlerini takipten de çıkardı.

Taşacak Bu Deniz
