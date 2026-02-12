MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ayça Ayşin Turan yeni rolü için tesettüre girdi! Son haline yorum yağdı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan şimdilerde yeni filmi ile gündeme geldi. “Al Beni Baba” filmiyle seyircisinin karşısına çıkacak olan Ayça Ayşin Turan yeni rolü için tesettüre girdi. Turan'ın filmden görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ayça Ayşin Turan yeni rolü için tesettüre girdi! Son haline yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Dinle Sevgili, Karagül, Meryem, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan bir süredir ekranlarda yer almıyor.

Kem Yapım imzalı “Al Beni Baba” filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan Ayça Ayşin Turan yeni rolü için tesettüre girdi. Turan'ın filmden görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ayça Ayşin Turan yeni rolü için tesettüre girdi! Son haline yorum yağdı 1

Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'yine harika', 'her hali olay', 'heyecanla bekliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

Ayça Ayşin Turan yeni rolü için tesettüre girdi! Son haline yorum yağdı 2

“Al Beni Baba”da, kandırılmış olmanın getirdiği pişmanlıklarla boğuşan Nazlı’nın yaşadıkları (Ayça Ayşin Turan) ve babası Savaş’ın (Erkan Petekkaya) kızı için verdiği çetin mücadele merkezde yer alıyor.

Ayça Ayşin Turan yeni rolü için tesettüre girdi! Son haline yorum yağdı 3

AL BENİ BABA KONUSU NEDİR?

İnternette tanıştığı adamın karanlık yüzüyle çok geç tanışan Nazlı’nın, tutsak edildiği yerden babasına gönderdiği ‘Al beni baba’ yazılı o çaresiz yardım mesajı, izleyiciyi derinden etkileyecek bir kurtuluş mücadelesinin fitilini ateşliyor.

AL BENİ BABA OYUNCULARI KİMLER?

“Al Beni Baba”nın yıldızlar karması ekibinde ayrıca; Gülper Özdemir, Lilly Joan Gutzeit, Murat Serezli, Mert Denizmen, Asiye Dinçsoy, Rüzgar Aksoy, Metin Keçeci, Nathalie Griffin, Dilek Çelebi, Mehmet Esen, Necmi Yapıcı, Bahtiyar Engin, Burç Kümbetlioğlu, Gürberk Polat, Mahmut Cevher, Macit Koper ve Mehmet Özgür gibi usta ve genç oyuncular bulunuyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu evleniyor! Tarih bile verdiÜnlü oyuncu evleniyor! Tarih bile verdi
Bir dizi daha ertelendi! Now Tv kararını verdi Bir dizi daha ertelendi! Now Tv kararını verdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.