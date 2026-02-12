Ayça Ayşin Turan yeni rolü için tesettüre girdi! Son haline yorum yağdı

Dinle Sevgili, Karagül, Meryem, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan bir süredir ekranlarda yer almıyor.

Kem Yapım imzalı “Al Beni Baba” filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan Ayça Ayşin Turan yeni rolü için tesettüre girdi. Turan'ın filmden görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'yine harika', 'her hali olay', 'heyecanla bekliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

“Al Beni Baba”da, kandırılmış olmanın getirdiği pişmanlıklarla boğuşan Nazlı’nın yaşadıkları (Ayça Ayşin Turan) ve babası Savaş’ın (Erkan Petekkaya) kızı için verdiği çetin mücadele merkezde yer alıyor.

AL BENİ BABA KONUSU NEDİR?

İnternette tanıştığı adamın karanlık yüzüyle çok geç tanışan Nazlı’nın, tutsak edildiği yerden babasına gönderdiği ‘Al beni baba’ yazılı o çaresiz yardım mesajı, izleyiciyi derinden etkileyecek bir kurtuluş mücadelesinin fitilini ateşliyor.

AL BENİ BABA OYUNCULARI KİMLER?

“Al Beni Baba”nın yıldızlar karması ekibinde ayrıca; Gülper Özdemir, Lilly Joan Gutzeit, Murat Serezli, Mert Denizmen, Asiye Dinçsoy, Rüzgar Aksoy, Metin Keçeci, Nathalie Griffin, Dilek Çelebi, Mehmet Esen, Necmi Yapıcı, Bahtiyar Engin, Burç Kümbetlioğlu, Gürberk Polat, Mahmut Cevher, Macit Koper ve Mehmet Özgür gibi usta ve genç oyuncular bulunuyor.