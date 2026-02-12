MAGAZİN

Yeraltı'ndaki yatak sahnesi sosyal medyayı salladı! Herkes senariste seslendi

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dün akşam 3. bölümüyle ekrana gelen dizideki yatak sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Yeraltı'nın son bölümüne kısa sürede yorum yağdı. İzleyenler senariste seslenmeyi ihmal etmedi.

Öznur Yaslı İkier

Now Tv'nin iddialı dizisi Yeraltı dün akşam 3. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizideki yatak sahnesi sosyal medyada gündem olurken dizi takipçileri senariste seslenmeyi ihmal etmedi.

Sümeyye Aydoğan'ın Sultan karakterine hayat verdiği Yeraltı dizisinde Sultan'ın sevgilisi Ferhat'ın yatağında başka bir kadını görmesi dikkat çekti. İhanet sahnesinin ardından sosyal medyada Sümeyye Aydoğan'a övgüler yağdı.

Yeraltı ndaki yatak sahnesi sosyal medyayı salladı! Herkes senariste seslendi 1

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Dizi içinse senariste seslenip; 'Biz Haydar ve Sultan görmek istiyoruz senarist', 'Sultan ve Haydar olsa daha iyi', 'Sultan ve Ali Haydar çok yakışıyorlar', gibi yorumlar yapıldı.

Yeraltı ndaki yatak sahnesi sosyal medyayı salladı! Herkes senariste seslendi 2

YERALTI 3. BÖLÜM ÖZETİ:

Hamburglu’nun teklifi aile içinde açık açık tartışılırken, Bozo’nun “yeraltından gelecek işaret”i beklemesi yaklaşan savaşın sadece görünen yüzü olduğunu hissettirir. Devlet cephesinde Aslı’nın Pınar’ı köşeye sıkıştırması dengeleri daha da karmaşık hale getirirken, Ceylan ile Bozo arasında “ihanet” kelimesinin gölgesi dolaşmaya başlar. Sultan’ın Haydar Ali’yle yaptığı beklenmedik anlaşma ve gece yaşanan sarsıcı yüzleşme ise sadece iki gencin değil, iki ailenin kaderini de etkileyecek bir kırılmanın fitilini ateşler. Yeraltı, üçüncü bölümünde hem duygusal hem politik cephede gerilimi yükseltiyor ve savaşın artık sadece bir ihtimal olmadığını hissettiriyor.

Yeraltı ndaki yatak sahnesi sosyal medyayı salladı! Herkes senariste seslendi 3

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak’ın da onlara eşlik ettiği dizi, geçmişin izleriyle bugünün duygularını aynı hikâyede buluşturuyor.

Uraz Kaygılaroğlu devrim özkan sümeyye aydoğan Yeraltı dizisi
