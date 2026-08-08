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'Taşacak Bu Deniz’in Oruç'u Burak Yörük sessiz sedasız evlendi' iddiası! Gizli nikah ortaya çıktı

Sezonun reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de hayat verdiği 'Oruç Furtuna' karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Burak Yörük bu defa özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir şarkıcı Tuana Yılmaz ile aşk yaşayan ünlü ismin gizlice nikah kıydığı iddia edildi.

'Taşacak Bu Deniz’in Oruç'u Burak Yörük sessiz sedasız evlendi' iddiası! Gizli nikah ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisiyle adından sıkça söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Yörük, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Yakışıklı oyuncu, uzun süredir şarkıcı Tuana Yılmaz ile aşk yaşıyor. 2024 yılında Burak Yörük'ün Tuana Yılmaz'a yaptığı romantik evlilik teklifiyle ünlü çiftin evlilik hazırlığına girdiği öğrenilmişti.

Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturacaklarının sinyallerini veren Burak Yörük, 'İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz' diyerek düğün açıklaması yapmıştı.

Taşacak Bu Deniz’in Oruç u Burak Yörük sessiz sedasız evlendi iddiası! Gizli nikah ortaya çıktı 1

Tuana Yılmaz da ilişkileri ve evlilik süreci hakkında benzer ifadeler kullanarak, 'Prosedürlü bir şey planlıyoruz, çok mutluyuz' demişti.

Taşacak Bu Deniz’in Oruç u Burak Yörük sessiz sedasız evlendi iddiası! Gizli nikah ortaya çıktı 2

GİZLİ NİKAH ORTAYA ÇIKTI

Ünlü çift hakkında 'gizli nikah' iddiası gündeme geldi. Söylemezsem Olmaz programında yer alan iddiaya göre; çift herkesi şaşırtarak gizlice nikah masasına oturdu. İddiaların en güçlü dayanağı ise Tuana Yılmaz'ın resmi kimlik belgeleri oldu.

Taşacak Bu Deniz’in Oruç u Burak Yörük sessiz sedasız evlendi iddiası! Gizli nikah ortaya çıktı 3

Tuana Yılmaz'ın kimliğinde soyadının 'Yörük' olarak görüldüğü öne sürülürken, ikilinin bu sürpriz adımı sessiz sedasız atıp atmadığı magazin kulislerinde büyük merak konusu haline geldi. Çiftten iddialara henüz resmi bir yanıt gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Yörük Taşacak Bu Deniz
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