'Taşacak Bu Deniz’in Oruç'u Burak Yörük sessiz sedasız evlendi' iddiası! Gizli nikah ortaya çıktı

Son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisiyle adından sıkça söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Yörük, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Yakışıklı oyuncu, uzun süredir şarkıcı Tuana Yılmaz ile aşk yaşıyor. 2024 yılında Burak Yörük'ün Tuana Yılmaz'a yaptığı romantik evlilik teklifiyle ünlü çiftin evlilik hazırlığına girdiği öğrenilmişti.

Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturacaklarının sinyallerini veren Burak Yörük, 'İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz' diyerek düğün açıklaması yapmıştı.

Tuana Yılmaz da ilişkileri ve evlilik süreci hakkında benzer ifadeler kullanarak, 'Prosedürlü bir şey planlıyoruz, çok mutluyuz' demişti.

GİZLİ NİKAH ORTAYA ÇIKTI



Ünlü çift hakkında 'gizli nikah' iddiası gündeme geldi. Söylemezsem Olmaz programında yer alan iddiaya göre; çift herkesi şaşırtarak gizlice nikah masasına oturdu. İddiaların en güçlü dayanağı ise Tuana Yılmaz'ın resmi kimlik belgeleri oldu.

Tuana Yılmaz'ın kimliğinde soyadının 'Yörük' olarak görüldüğü öne sürülürken, ikilinin bu sürpriz adımı sessiz sedasız atıp atmadığı magazin kulislerinde büyük merak konusu haline geldi. Çiftten iddialara henüz resmi bir yanıt gelmedi.