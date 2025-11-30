Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük'ün sevgilisi kim? Tanıdık çıktı

Bu sezon reytingleri alt üst eden Taşacak Bu Deniz'in oyuncuları da gündemde. Özellikle Ava Yaman yani Eleni ile olan sahneleriyle çok konuşulan Burak Yörük de popüler.

Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Karadenizli 2 düşman ailenin bitmek bilmeyen mücadelesini anlatan TRT’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz’in yıldızı Burak Yörük'ün sevgilisi de merak ediliyor.

Burak Yörük uzun zamandır şarkıcı Tuana Yılmaz ile birlikte. Bir süredir aşklarını sürdüren oyuncu Burak Yörük ile şarkıcı Tuana Yılmaz, geçtiğimiz yıl ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıyarak evlilik teklifinde bulunmuştu.

Sosyal medyada mutluluk dolu anlarını zaman zaman paylaşan çiftten Tuana Yılmaz'a Burak Yörük'ün fanlarından beğeni yağıyor.