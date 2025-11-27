MAGAZİN

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman son dönemde oldukça popüler. Sosyal medyada takipçisi sayısı bir anda uçan ve adından söz ettiren Ava Yaman için Acun Ilıcalı da harekete geçti.

Son dönemde reytingleriyle adından söz ettiren Taşacak Bu Deniz’in Eleni'si Ava Yaman'a sosyal medyada büyük ilgi var. Genç oyuncu dizideki başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor.

Sosyal medyada popüler olan Ava Yaman'ın takipçi sayısı da zirveye çıktı.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için görüşmeler başlamışken Birsen Altuntaş Taşacak Bu Deniz’in Eleni ve Oruç’u Ava Yaman ile Burak Yörük’e teklif gittiğini duyurdu.
Oyunculukları kadar sesleriyle de iddialı olan iki başarılı ismin yarışmaya katılıp katılmayacakları dizi çekim programlarına bağlı… “O Ses Türkiye Yılbaşı” özel çekiminin 18 Aralık’ta yapılması planlanıyor.

Taşacak Bu Deniz Ava Yaman
