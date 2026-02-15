Taşacak Bu Deniz'in Şükriye'si Ulviye Karaca, ayrılık nedenini ilk kez açıkladı

TRT1 kanalının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz‘de ‘Şükriye’ karakterini üstlenen oyuncu Ulviye Karaca’nın ayrılık nedeni ilk kez ortaya çıktı.

AYRILIK NEDENİNİ AÇIKLADI

Ulviye Karaca, Şükriye karakteriyle "Taşacak Bu Deniz'den neden ayrıldı?" sorusunu ilk kez yanıtladı. Karaca, “Ben Gönül Dağı’ndan sonra farklı bir karakter, ters köşe diye bakmıştım. Köşe möşe görmedim. Bu kadının bir duruşu olacaktı. Tabii kalemle alakalı bir şey. Orada yapabileceğiniz bir şey yok, ne yazılırsa onu oynarsınız. Kalemin yönünü beğenmediğim için ayrıldım.” açıklamasında bulundu.