Taşacak Bu Deniz setinde görüntülendi! Berna Koraltürk sosyal medyayı salladı

Yeni sezona adını yazdıran dizilerden biri de Taşacak Bu Deniz oldu. Dizinin setinden sızan bir kare sosyal medyada seyircileri heyecanlandırdı. Berna Koraltürk Taşacak Bu Deniz'e mi dahil oluyor?

TRT 1'in reytingleri altüst eden dizisi Taşacak Bu Deniz oyuncuları sık sık gündeme geliyor. Özellikle son günler Ava Yaman'ın popülerliği sosyal medyada dikkat çekiyor. Dizinin setinden oyuncuların paylaşımlarına her detay konuşuluyor.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerde yer aldığı Taşacak Bu Deniz setinden sızan bir kare seyircileri heyecanlandırdı.

Taşacak Bu Deniz setinde Koçari ailesinin konağındaki çekimlerde Berna Koraltürk görüntülendi.

Berna Koraltürk'ün Gezep'in ikizi İlve mi yoksa Eleni'nin sahte annesi mi olacağı merak konusu olurken yapım ekibimden konuya dair bir açıklama gelmedi.

BERNA KORALTÜRK KİMDİR?

7 Haziran 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İkizler burcundan olan güzel oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Moda Ve Tekstil Bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk tecrübesini Bizim Yenge Dizisinde yaşadı.

Taşacak Bu Deniz
