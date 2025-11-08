Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti yarıştı! 7 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı! Reyting rekoru kırıldı

Televizyon dünyasının nabzı, 7 Kasım 2025 Cuma akşamı yayınlanan programlarla yine yükseldi. Show TV'de 'Kızılcık Şerbeti', TRT 1'de 'Taşacak Bu Deniz', Kanal D'de fenomen dizi 'Arka Sokaklar', ATV'de 'Aşk ve Gözyaşı' ve Now TV'de 'Ben Onun Annesiyim' dizileri yeni bölümleriyle seyirciyle buluşurken, TV8'de ise 'MasterChef Türkiye' heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi.

Star TV ise 'Hayat Öpücüğü' filmiyle sinemaseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Peki, bu güçlü yapımlar arasında reyting yarışını kim kazandı?

7 Kasım 2025 reyting sonuçlarına göre; Total'de 1. sırada TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 2. sırada Taşacak Bu Deniz'in özeti, 3. sırada ise Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti yer aldı.

Taşacak Bu Deniz sezonunun 10 reyting barajını geçmeyi başaran yapımlardan biri olarak reyting rekorunu kırdı. İşte dün akşamın reyting sonuçları...

7 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI:

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI



Taşacak Bu Deniz – TRT 1

Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

Kızılcık Şerbeti – Show TV

Arka Sokaklar – Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Esra Erol’da – ATV

Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D

Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

ATV Ana Haber – ATV

AB REYTİNG SIRALAMASI



Taşacak Bu Deniz – TRT 1

Kızılcık Şerbeti – Show TV

Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

Esra Erol’da – ATV

ATV Ana Haber – ATV

Show Ana Haber - Show TV

Kanal D Ana Haber – Kanal D

ABC1 REYTİNG SIRALAMASI



Taşacak Bu Deniz – TRT 1

Kızılcık Şerbeti – Show TV

Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Esra Erol’da – ATV

Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

Arka Sokaklar – Kanal D

Show Ana Haber - Show TV

ATV Ana Haber – ATV