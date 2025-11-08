MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti yarıştı! 7 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı! Reyting rekoru kırıldı

7 Kasım 2025 Cuma akşamı ekranlara gelen birbirinden iddialı yapımlar arasındaki reyting rekabeti sonuçlandı. Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Aşk ve Gözyaşı ve Now TV'de Ben Onun Annesiyim dizileri ekrana geldi. Zirvenin sahibi belli oldu...

Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti yarıştı! 7 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı! Reyting rekoru kırıldı
Öznur Yaslı İkier

Televizyon dünyasının nabzı, 7 Kasım 2025 Cuma akşamı yayınlanan programlarla yine yükseldi. Show TV'de 'Kızılcık Şerbeti', TRT 1'de 'Taşacak Bu Deniz', Kanal D'de fenomen dizi 'Arka Sokaklar', ATV'de 'Aşk ve Gözyaşı' ve Now TV'de 'Ben Onun Annesiyim' dizileri yeni bölümleriyle seyirciyle buluşurken, TV8'de ise 'MasterChef Türkiye' heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi.

Star TV ise 'Hayat Öpücüğü' filmiyle sinemaseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Peki, bu güçlü yapımlar arasında reyting yarışını kim kazandı?

7 Kasım 2025 reyting sonuçlarına göre; Total'de 1. sırada TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 2. sırada Taşacak Bu Deniz'in özeti, 3. sırada ise Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti yer aldı.

Taşacak Bu Deniz sezonunun 10 reyting barajını geçmeyi başaran yapımlardan biri olarak reyting rekorunu kırdı. İşte dün akşamın reyting sonuçları...

Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti yarıştı! 7 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı! Reyting rekoru kırıldı 1

7 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI:

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Taşacak Bu Deniz – TRT 1

Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

Kızılcık Şerbeti – Show TV

Arka Sokaklar – Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Esra Erol’da – ATV

Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D

Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

ATV Ana Haber – ATV

AB REYTİNG SIRALAMASI

Taşacak Bu Deniz – TRT 1

Kızılcık Şerbeti – Show TV

Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

Esra Erol’da – ATV

ATV Ana Haber – ATV

Show Ana Haber - Show TV

Kanal D Ana Haber – Kanal D

ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Taşacak Bu Deniz – TRT 1

Kızılcık Şerbeti – Show TV

Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Esra Erol’da – ATV

Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

Arka Sokaklar – Kanal D

Show Ana Haber - Show TV

ATV Ana Haber – ATV

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gerçek mirası bilinenden daha fazla çıktı! 87 daire, arsalar, Marmaris’te bir ada...Gerçek mirası bilinenden daha fazla çıktı! 87 daire, arsalar, Marmaris’te bir ada...
Ablaları 'miras kavgasına' tutuştu! Menajerinden açıklamaAblaları 'miras kavgasına' tutuştu! Menajerinden açıklama

Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.