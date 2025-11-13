MAGAZİN

Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Burak Hakkı son haliyle gündem oldu

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Dudaktan Kalbe dizisinde hayat verdiği 'Kenan' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Hakkı oyunculuğu bırakıp Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü’ne yerleşmişti. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü isim şimdi de son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

‘Dudaktan Kalbe’ ve ‘Kaybolan Yıllar’ gibi projelerle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Burak Hakkı şöhretinin zirvesindeyken İstanbul’u terk edip Çanakkale’ye yerleşmişti.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü’nde bir çiftlik kuran ünlü isim burada organik sebze, meyve ve ceviz üreticiliği yapıyor.

35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kuran ünlü isim yaklaşık 300 bin dolarlık arsa üzerine bir de villa inşa ettirdi.

Yaşamını gözlerden uzak sürdüren Burak Hakkı uzun bir aradan sonra görüntülendi.

YORUM YAĞDI

Maslak'ta sergilenen bir tiyatro oyununu izlemeye gelen Burak Hakkı son haliyle gündem oldu.

Ünlü ismi görenler 'Dizilerde görsek keşke', 'Tanıyamadım', 'Adam nasıl değişmiş' gibi yorumlar yaptılar.

Anahtar Kelimeler:
Burak Hakkı
