Eşref Rüya bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Eşref Rüya neden yok?

Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Son bölümüyle uzun süre konuşulan dizi bu hafta Kanal D yayın akışında yer almadı. Eşref Rüya izleyicisi ise yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte fenomen dizi hakkında tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya her çarşamba yeni bölümüyle izleyicisini ekrana kilitliyor. Son olarak 27. bölümüyle ekrana gelen dizi bu hafta yayın akışında yer almadı.

Eşref Rüya dizisinin heyecanla beklenen 28. yeni bölümüne yılbaşı arası verildi. Bu hafta tüm dizilere bir haftalık bir tatil verildi.

Dizilerin bu hafta yayınlanmamasının nedeni, televizyon sektörünün her yıl uyguladığı yılbaşı tatili geleneğidir.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu zorunlu aranın ardından, sevilen yapımların Ocak ayının ikinci haftası itibarıyla heyecan dolu yeni bölümleriyle ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜM ÖZETİ:

Eşref, oteli Kadir’den zeki bir planla geri aldıktan sonra bu kez hedefine eski evi koyar. Kadir’e karşı resmen başlattığı savaşta yetimler iki cepheye bölünür.

Eşref, Kadir’e karşı kontrollü hareket etmeye çalışır fakat Sadık gözleri önünde can verince Eşref’in gözü döner. Kadir’le bir sonraki karşılaşmasında artık merhamete yer olmayacaktır.

