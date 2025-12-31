MAGAZİN

Bahar final yaptı! Demet Evgar yeni sektöre giriş yaptı

Show Tv ekranlarında üç sezondur izleyicisiyle buluşan Bahar dizisi final yapan Demet Evgar şimdilerde yeni projelere odaklanmış durumda. Demet Evgar 'biriken filmler var, albüm var, yeni oyun var' diyerek müjdeyi patlattı.

Öznur Yaslı İkier

Show TV ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Bahar dizisi 64. bölümle final yaptı.

Başrol Demet Evgar ise dizinin finalinin ardından yeni projelere odaklandığını açıkladı. Bahar'ın reytingden dolayı bittiği söylentilere yanıt veren Evgar şu ifadeleri kullandı;

'Reytingten dolayı bitseydi, bizim son reytingimiz de devam eden bir reytingdi ama her şeyi tadında bırakmak lazım. Yeterli. Biraz özletelim, sıkmayalım. Şu anda zaten biriken filmler var, albüm var, yeni oyun var...'

Bir single değil, koca bir albüm çıkaracağını açıklayan Demet Evgar, en az 10 şarkı olacağının müjdesini verdi. Albümün eski şarkılardan değil, kendisine ait olan şarkılardan oluşacağını duyurdu.

Demet Evgar bahar
