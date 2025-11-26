MAGAZİN

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Nurgül Yeşilçay'ın son halini görenler çok şaşırdı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı, yıllara meydan okuyan güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay tasını tarağını toplayarak İstanbul'u terk etti. İzmir'de doğa ile iç içe bir yaşam seçen Yeşilçay köy hayatına ise çabuk alıştı. Ünlü ismin köyden görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Nurgül Yeşilçay'ın son halini görenler çok şaşırdı
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u terk edeceğini açıklayan ünlü isim kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı. Yeşilçay adres olarak da İzmir'i seçti.

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Nurgül Yeşilçay ın son halini görenler çok şaşırdı 1

Şehrin kargaşasından sıkılan ünlü isim köy hayatını ise çok sevdi. Sosyal medya üzerinden yeni hayatına dair paylaşımlar yapan Yeşilçay traktör sürüp, elektrikli testere kullandı.

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Nurgül Yeşilçay ın son halini görenler çok şaşırdı 2

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Zeytin hasadı da yapan Nurgül Yeşilçay, daha sonra da kepçe kullandı. Ünlü oyuncunun köyden görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Nurgül Yeşilçay ın son halini görenler çok şaşırdı 3

Nurgül Yeşilçay'ın videolarına sosyal medyada; 'Köy hayatı çok yakıştı', 'Tam bir köy kızı', 'Görünce bir tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Nurgül Yeşilçay ın son halini görenler çok şaşırdı 4

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Nurgül Yeşilçay ın son halini görenler çok şaşırdı 5

Nurgül Yeşilçay
