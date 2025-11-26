Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Nurgül Yeşilçay'ın son halini görenler çok şaşırdı

Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u terk edeceğini açıklayan ünlü isim kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı. Yeşilçay adres olarak da İzmir'i seçti.

Şehrin kargaşasından sıkılan ünlü isim köy hayatını ise çok sevdi. Sosyal medya üzerinden yeni hayatına dair paylaşımlar yapan Yeşilçay traktör sürüp, elektrikli testere kullandı.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Zeytin hasadı da yapan Nurgül Yeşilçay, daha sonra da kepçe kullandı. Ünlü oyuncunun köyden görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Nurgül Yeşilçay'ın videolarına sosyal medyada; 'Köy hayatı çok yakıştı', 'Tam bir köy kızı', 'Görünce bir tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.